Migranti | Piantedosi | “In Albania? Solo uomini adulti” Ma non scioglie i dubbi | “Forse quello neanche sarà un Cpr…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Dopo gli annunci trionfalistici di ieri da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di molti esponenti della maggioranza che hanno subito certificato come ‘storico’ l’accordo siglato con il premier albanese Edi Rama, oggi è il tempo della realtà. Tocca al ministro dell’Interno, Matteo, l’ingrato compito di parlare dei. In audizione a Montecitorio il ministro prima certifica il record di sbarchi alla data di ieri, “145.314sbarcati a fronte di 88.095 e 54.733 nello stesso periodo per gli anni 2022 e 2021”, poi l’esiguo numero di rimpatri: “3960”. Numero che però il ministro dell’Interno esalta perché il “70% di questi è transitato per un Centro di Permanenza per i Rimpatri”.nel corso dell’audizione in Commissione Schengen tocca, inevitabilmente, anche il tema del ...