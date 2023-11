Migranti | P De Luca Pd | ' accordo con Albania inefficace scorciatoia propagandistica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Pur restando in doverosa attesa della documentazione ufficiale definitiva, l'con l', come sbandierato dal Governo, appare solo una, tantoquanto pericolosa per il rischio di grave violazione di norme europee ed internazionali". Così Piero De, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue della Camera. "Pensare di affrontare il tema della gestione delle politiche migratorie con due centri in territorio albanese, non si comprende bene in che modo sottoposti alla giurisdizione italiana, è una velleità che sfiora il ridicolo. Si tratta di una cortina fumogena per mascherare il fallimento di un anno di governo sul tema a livello nazionale ed europeo, considerato che da inizio anno a oggi sono arrivati in ...