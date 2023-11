Migranti | Meloni difende l’accordo con l’Albania Ue informata Pd fa muro Ong imbufalite

Leggi su firenzepost

(Di martedì 7 novembre 2023) Senza abbandonarsi alle polemiche, Giorgiadefinisce "un modello di collaborazione tra Paesi Ue ed extra-Ue sul fronte della gestione dei flussi migratori". Ma il Pd fa. E da Bruxelles hanno chiesto di conoscere i dettagli sul piano per la realizzazione in Albania di due strutture di ingresso e accoglienza temporanea degli immigrati salvati in mare L'articolo proviene da Firenze Post.