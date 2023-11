Migranti | interlocuzione Governo-Commissione Ue su accordo con Albania

(Di martedì 7 novembre 2023) Roma, 7 nov. (askanews) – Gli uffici della Presidenza del Consiglio stanno “interloquendo” con laeuropea, con cui è in corso uno scambio di documenti, a proposito dell’intesa siglata ieri con l’per la realizzazione di due centri per la gestione dei. E’ quanto si apprende da fonti che seguono il dossier. Oggi la portavoce dellaper gli Affari interni Anitta Hipper aveva detto che laaveva chiesto alitaliano di “ricevere informazioni dettagliate su questo tipo di accordi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... con cui e' in corso uno scambio di documenti, a proposito dellintesa siglata ieri con lAlbania per la realizzazione di due centri per la gestione dei. E quanto si apprende da fonti che ...

Migranti, interlocuzione Governo-Commissione Ue su accordo con ... Agenzia askanews

Centri, trasferimenti, diritti: perché l'accordo Italia-Albania fa discutere Avvenire

a proposito dell’intesa siglata ieri con l’Albania per la realizzazione di due centri per la gestione dei migranti. E’ quanto si apprende da fonti che seguono il dossier. Oggi la portavoce della ...Genova, 7 nov. (askanews) – “Le parole di Toti contro i giornalisti del Secolo XIX sono inaccettabili e ricordano tempi bui che pensavamo ormai archiviati”. Lo afferma in una nota il segretario ligure ...