Migranti in Germania | accordo tra Scholz e premier regionali | in cosa consiste

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) –suiin. In una lunga riunione che si è tenuta ieri tra vertici dei Land e governo federale, il cancelliere Olafe i governatorihanno concordato un testo corrispondente per la dichiarazione finale dell'incontro che si è chiuso a tarda notte nella sede della cancelleria a Berlino dopo 17 ore di trattative e discussioni. "Il governo federale – recita il testo – esaminerà se in futuro lo status di protezione dei rifugiati potrà essere determinato anche nei paesi di transito o nei paesi terzi, nel rispetto della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e della Convenzione europea sui diritti dell'uomo". I Socialdemocratici (Spd), i Verdi e i Liberi Democratici (Fdp) avevano già concordato in sede didi coalizione una verifica in ...