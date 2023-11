...albanese di due centri per immigrati irregolari che potranno ospitare fino a tremila... gli altri tre sonominimo da riscrivere. E non per il muro del No di giuristi e opposizioni più o ...

Migranti, come funziona l'accordo tra Italia e Albania WIRED Italia

Migranti in Albania, come funziona. Primo approdo sulle coste di ... QUOTIDIANO NAZIONALE

L’Italia costruirà due centri di accoglienza per migranti in Albania, uno per chi presenta domanda d’asilo e uno sul “modello ...Secondo il piano della premier Meloni, le navi umanitarie non sarebbero coinvolte. Sea Watch: “Sanno che ci opporremmo e che il diritto ci darebbe ragione”.