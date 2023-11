Michele Menchetti | “Fondazione Arezzo Comunità | la montagna ha partorito un topolino”

(Di martedì 7 novembre 2023) ” E consulenze non meglio specificate” “Nel sito dellaè finalmente possibile visionare il bilancio d’esercizio riferito all’anno 2022. A novembre 2023 ma meglio tardi che mai. Si evincono comunque alcuni dati interessanti: il primo è che i contributi allasono arrivati unicamente dal Comune diper un importo di 122.000 euro. Dov’è questa rete della solidarietà che nei proclami si dice di costruire? Laci era stata presentata come un unicum in Italia, il welfare del futuro ma per ora è la classicache hail. E qualche… beneficio. Le due voci più importanti nell’impiego di queste somme, infatti, riguardano le consulenze professionali per 81.753 euro, ...

Michele Menchetti: “Fondazione Arezzo Comunità: la montagna ha ... lortica.it

Michele Menchetti: “Via Curtatone: ennesimo caso di manutenzione inesistente” arezzoinforma.it

Via Curtatone è in condizioni di degrado: fondo stradale e marciapiedi sostituiti da pilastrini in metallo senza piano rialzato. Intenso traffico di veicoli, anche pesanti, richiede ripristino di cond ...versa in condizioni di degrado - così il consigliere comunale Michele Menchetti. È l’ennesimo caso in cui questa amministrazione comunale latita nella manutenzione. Via Curtatone non è destinata ai ...