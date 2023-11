Mi sono dimesso | terremoto politico in Portogallo | il premier Costa lascia in diretta tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Il primo ministro portoghese, Antonio, ha annunciato le dimissioni dopo essere stato coinvolto in un'ampia indagine sulla corruzione. "In queste cirnze, ovviamente, ho presentato le mie dimissioni al Presidente della Repubblica", ha detto in un discorso alla nazione tenuto in tv. E a quanto pare le dimissioni sarebbero arrivate dopo una importante operazione della polizia. La procura ha riferito che la polizia portoghese ha arrestato il capo dello staff del primo ministro Antonio, Vítor Escaria, durante blitz condotti in diversi edifici pubblici e altre proprietà nell'ambito di una vasta indagine sulla corruzione. La Corte Suprema, hanno dichiarato i pubblici ministeri, sta anche esaminando "l'uso del nome del primo ministro e il suo coinvolgimento per sbloccare" le pratiche oggetto di indagine. Un giudice istruttore ...