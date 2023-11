“Mi riscatto per il futuro” | entra nel vivo progetto Fs-Dap per detenuti

(Di martedì 7 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Favorire l’istruzione, l’orientamento e la formazione professionale deisostenendo il loro coinvolgimento in programmi di pubblica utilità, fino ad arrivare a un loro reinserimento nel tessuto civile e sociale delle comunità. E’ l’obiettivo del primo accordo attuativo del Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Ferrovie dello Stato Italiane “Miper il”, chenel. Cinque di loro, tutti provenienti dalla Casa di Reclusione di Milano Opera, sono stati assunti, con contratti a tempo determinato di sei mesi, da Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, rispettivamente capofila dei Poli Infrastrutture e Passeggeri del Gruppo FS Italiane. Dopo aver completato un percorso di formazione dedicato, ...

A presentare i risultati di 'Mi riscatto per il futuro', in una conferenza stampa presso la sede di Fs a Roma, l'amministratore delegato Luigi Ferraris, il capo del Dap, Giovanni Russo e il ...