‘Metti la psoriasi fuori gioco’ | a Milano i protagonisti della campagna social

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – Parlare degli aspetti non solo clinicipatologia e fare il punto sui risultatila, con particolare riguardo alle interazioni con il sito dedicato (mettilagioco.it) e con l’attività. E’ l’obiettivo dell’evento aperto al pubblico organizzato ieri ada Ucb Pharma, a partire dal progetto nato lo scorso 2 marzo con lo scopo di fare awareness sui sintomi e le cause, promuovere la comprensione e il supporto per le persone affette da questa patologia, combattere lo stigma associato e favorire il dialogo con il medico e con gli specialisti. All’incontro milanese erano ...