... in media 20 anni, inoltre i pannelli sonospessi, rispetto a materiali non naturali, pur ... Questo implica che c'è una minoretermica. Incentivi fiscali per il cappotto termico La ...

Meno dispersione scolastica ma cali sulla qualità dell’apprendimento: l’Italia e l’Agenda 2030 Orizzonte Scuola

Dimensionamento scolastico, la Flc-Cgil Messina lancia l’allarme sui rischi dei tagli Gazzetta del Sud - Edizione Messina

CHIETI – “Per me la priorità non è essere rieletta consigliere regionale, nel mio collegio, quello di Chieti, ci sono candidati fortissimi, ma per me l’importante è che vengano prese in carico le batt ...