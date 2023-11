“Meloni peggio della Fornero!” Riforma delle pensioni | esplode la rabbia degli italiani | ecco cosa cambia e perché ci sono già tante proteste

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 novembre 2023) Pronti via, è subito esplosa una feroce polemiche per le scelte annunciate dal governosul fronte. Con tantissimeesplose in rete: per alcuni utenti, la premier sarebbe addirittura riuscita arare la legge Fornero. Il motivo? Presto detto. Nel mirinofiniti diversi tagli e l’inasprimento di alcuni requisiti. Vediamo nel dettaglio. Nel 2024 si potrà accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e almeno 20 di contribuzione (quota 87). Nel 2025, invece, è probabile un aumento a 67 anni e 2 o 3 mesi. Quota 103, che consentiva di andare in pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di contributi, dal 2024 cambierà. Vengono sì mantenuti i ...