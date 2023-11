Meloni firma intesa | centri italiani per migranti in Albania

(Di martedì 7 novembre 2023) L'Italia realizzerà dueperinper poter gestire, a regime, fino a 39 mila casi all'anno. E' quanto prevede un protocollo disiglato dalla presidente del Consiglio Giorgiae dal premier albanese Edi Rama. L', secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, era stata di fatto chiusa a Ferragosto, quando la premier aveva passato un paio di giorni ospite di Rama nel Paese delle Aquile (dunque non era né "vacanza" né "aperitivi" come era stato scritto, rivendicano dall'entourage di).L'"politica" sarà adesso tradotta in atti normativi e ratificata e i due, realizzati a spese dell'Italia, saranno "operativi" entro la primavera del 2024. Nel porto di Shengjin, ha spiegato ...

I migranti salvati nel Mediterraneo dalle navi italiane saranno trasferiti in Albania. In due strutture capaci di accogliere fino a 36mila persone in due strutture gestite dall'Italia in territorio al ...Dalla primavera 2024, i migranti messi in salvo nel Mediterraneo dalle navi italiane saranno trasferiti in Albania. Punta a dissuadere le partenze e il traffico di esseri umani, nonché ad alleggerire ...