Meloni e Rama firmano l’intesa | centri italiani per migranti in Albania

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 7 novembre 2023) L'Italia realizzerà dueperinper poter gestire, a regime, fino a 39 mila casi all'anno. E' quanto prevede un protocollo di intesa siglato dalla presidente del Consiglio Giorgiae dal premier albanese Edi. L'intesa, secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, era stata di fatto chiusa a Ferragosto, quando la premier aveva passato un paio di giorni ospite dinel Paese delle Aquile (dunque non era né "vacanza" né "aperitivi" come era stato scritto, rivendicano dall'entourage di).L'intesa "politica" sarà adesso tradotta in atti normativi e ratificata e i due, realizzati a spese dell'Italia, saranno "operativi" entro la primavera del 2024. Nel porto di Shengjin, ha spiegato ...