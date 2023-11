Meir Litvak | Contro Israele la sinistra antisemita e cancellerie Ue che vogliono ripulirsi il passato coloniale

(Di martedì 7 novembre 2023) Lo storico dell'Università di Tel Aviv a Huffpost: "Non dico chenon abbia colpe storiche, Netanyahu è uno dei peggiori leader nella storia del popolo ebraico, ed è un miracolo che gli Usa abbiano continuato a stare dalla nostra parte dopo quello che ha fatto. Ma solo a noi viene chiesto di porgere l'altra guancia, mentre Hamas e la Jihad islamica evocano la politica del genocidio"

E' quanto ha detto, docente di Storia del Medio Oriente ed esperto d'Iran dell'università di Tel Aviv, interrogato sulle capacità di Netanyahu di condurre la guerra . "Vorrei che fosse ...

È prioritario salvare oltre 200 prigionieri o eliminare Hamas Sul governo Netanyahu la pressione di un'intera società civile che chiede più sforzi per ...