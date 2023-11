Megan Fox come Giorgia Soleri | fuori il suo libro di poesie | parla di aborto e amore tossico…

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 7 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneFox ehanno qualcosa in comune: diverso dal fatto che entrambe hanno avuto una relazione tossica con un cantante dalla fama internazionale. Ma forse è proprio questo il perno comune che ha portato entrambe a cimentarsipoetesse e a pubblicare raccolte dial limite tra il trash e l’esplorazione di temi davvero delicati. Difatti, è in uscita negli Stati Uniti proprio martedì 7 novembredidiFox che porta il titolo di Pretty Boys ...