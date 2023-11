Medio Oriente | Tajani | “Tenere i civili fuori dal conflitto”

(Di martedì 7 novembre 2023) PRATO – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, arriva a Tokio, dove si svolgerà il G7 degli Esteri. “All’ordine del giorno c’è la drammatica situazione ine quella in Ucraina. L’obiettivo è di difendere la libertà e la democrazia, combattere il terrorismo e promuovere la pace”, ha dettonel corso di una conferenza stampa a Prato. “Tengo a sottolineare la differenza fra Hamas, che è un’organizzazione terroristica, e la popolazione palestinese che nulla centra con Hamas. Siamo favorevoli a pause umanitarie – ha aggiunto – che permettano attraverso l’interruzione delcorridoi umanitari e spostamenti verso il sud della Striscia di Gaza per chi vuole lasciare i territori dove si combatte. Le popolazionivanno lasciate ...

...ore 15 con all'ordine del giorno comunicazioni della Presidente in particolare in merito al crescente clima di antisemitismo e di istigazione all'odio in seguito ai drammatici eventi in

Guerra in Medio Oriente, Netanyahu sfida Biden: 'A Gaza garantiremo noi la sicurezza' Agenzia ANSA

Medio Oriente e sinistra, quando le idee sono mediocri la Repubblica

Un convoglio umanitario della Croce Rossa è stato colpito a Gaza. Lo rende noto la stessa organizzazione. Un autista lievemente ferito e due camion danneggiati. E’ il bilancio fornito dalla Croce ...Martedì, 7 novembre 2023 Home > aiTv > G7, Tajani: obiettivo è la pace in Medio Oriente Tokyo, 7 nov. (askanews) - "Israele è un Paese in guerra però io credo che si debba continuare a lavorare per la ...