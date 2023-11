Medio Oriente | Blinken al vertice G7 di Tokyo | parlare con voce chiara sulla crisi

(Di martedì 7 novembre 2023) Il segretario di Stato americano Antonyha incontrato a, in Giappone, la sua omologa giapponese Yoko Kamikawa durante il meeting dei ministri degli Esteri del G7 per cercare una linea ...

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato a Tokyo, in Giappone, la sua omologa giapponese Yoko Kamikawa durante il meeting dei ministri degli Esteri del G7 per cercare una linea ...

Guerra in Medio Oriente, diario dei 6 novembre - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Medio Oriente, “imbarazzo e minacce vuote”. Cosa c’è davvero dietro le mosse dell’Iran Il Tempo

BRUXELLES – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sostiene che l’Ue debba giocare un ruolo su un futuro di pace in Medio Oriente e offre “alcune possibili idee” per il dopo ...La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas sta proseguendo con grande ferocia. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda il 7 novembre su La7. Ospite in collegamento era Dario Fabbri, ...