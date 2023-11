Medici in sciopero | “Siamo stufi delle briciole delle risorse”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 7 novembre 2023) Pubblicato il 7 Novembre, 2023 Unodi 24 ore il prossimo 5 dicembre è stato proclamato daidi Anaao e Cimo. La protesta è legata anche alle misure introdotte in finanziaria che impattano sulle pensioni della categoria. Isottolineano il peso della misura di taglio dell’assegno previdenziale compreso tra il 5% e il 25% all’anno, “una stangata che colpisce circa 50.000 dipendenti. E non ci tranquillizzano le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del Governo in merito a possibili modifiche parziali del provvedimento, e non alla sua completa eliminazione”. Infine, i sindacati spiegano di non avere più notizie dei lavori della Commissione del Ministro Nordio sulla depenalizzazione dell’atto medico. “Le misure contenute nella legge di bilancio in discussione al Senato – dichiarano ...