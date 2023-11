Nelle dichiarazioni rilasciate ai, Costa ha affermato di avere la 'coscienza pulita' e di ... il Palazzo São Bento (dove è ha sede il Parlamento del) e le sedi dei ministeri delle ...

Media Portogallo, premier Costa si è dimesso - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Portogallo: in corso perquisizioni in ministeri e residenza premier ... Borsa Italiana

LISBONA, 07 NOV - Secondo quanto anticipato dal canale televisivo Sic, il primo ministro portoghese António Costa avrebbe già presentato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica. Costa è ...Dopo la rivoluzione dei Garofani del 1974 in Portogallo, le ex colonie portoghesi in Africa ... L’obiettivo è quello di focalizzare il ruolo del media – cinema, televisione, fotografia – rispetto alle ...