Max Gazzè a Trieste Lunedì 13 novembre

(Di martedì 7 novembre 2023)13il nuovo tour teatrale di Max, amato cantautore romano, fa tappa a, al Politeama Rossetti (data organizzata in collaborazione con Good Vibrations Entertainment). “Amor Fabulas – Preludio”, la nuova tournée prodotta e organizzata da OTR Live, è partita con una speciale data zero il 28 ottobre. Il tour prosegue anei più importanti teatri d’Italia con uno spettacolo completamente inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro. Il pubblico avrà infatti la possibilità di ascoltare, oltre ad alcuni degli irrinunciabili successi, brani storici mai suonati prima dal vivo e anche quattro inediti che saranno contenuti nel nuovo album, tra cui “Che c’è di male”. Alla band storica, composta da Cristiano Micalizzi batteria – Daniele ...

