Maternità | Meloni | “Abbiamo infranto un tabù Ora al lavoro per un’impresa a misura di mamma” video

(Di martedì 7 novembre 2023) La(non) è. È il titolo emblematico della manifestazione promosso dal ministro Eugenio Roccella a Roma al Tempio di Adriano alla quale la premierha inviato unmessaggio di buon. “Nessuno meglio delle nostre aziende sa quanto sia importante fare investimenti produttivi. E quanto sia importante scommettere sul domani. Nessuno più di questo governo crede che l’investimento nella natalità per invertire il trend demografico voglia dire scommettere su noi stessi. Perché senza figli avremo un’Italia più povera”, dice la premier. “E sarà a rischio la sostenibilità del nostro welfare. Verrà meno quella staffetta generazionale sulla quale si fonda la capacità di portare nel futuro la nostra identità di popolo”.: ...

Lo dice il premier Giorgia, in un videomessaggio alla presentazione del 'Patto per le imprese responsabili in favore della'. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi) Condividi questo ...

Videomessaggio del Presidente Meloni all'evento "La maternità ... Governo