Martina Franca-Taranto | statale 172 | i lavori finiranno fra quasi dieci mesi Assessore regionale

Leggi su noinotizie

(Di martedì 7 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Questa mattina in Regione a Bari, il Sindaco Gianfranco Palmisano, insieme all’all’Agricoltura Donato Pentassuglia, ha incontrato l’alla Mobilità e alle Infrastrutture Anita Maurodinoia per affrontare la questione dei tempi di conclusione della quarta corsia dell’Orimini della172. Al Sindaco e all’Pentassuglia, l’Maurodinoia ha comunicato che l’Anas ha fatto sapere che isaranno completati in 270 giorni a partire dalla ripresa prevista il 29 novembre prossimo, che in questi giorni si stanno mettendo in campo le operazioni di riavvio del cantiere dopo la sospensione temporanea e sarà ...