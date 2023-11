Maria De Filippi | confessione a cuore aperto | “Ero disperata” | Racconto del momento più delicato della sua vita

Leggi su howtodofor

(Di martedì 7 novembre 2023)De, racconta il retroscena dolorososua: “Ero”. Nulla da fare per la conduttrice Una delle conduttrici diventate il simbolo degli italiani è senza dubbioDe. Qualcuno la definisce la “Signoratelevisione”, altri “Queen Mary”, la presentatrice è una donna che difficilmente può essere dimenticata dai telespettatori. Empatica, generosa e altruista,ha sempre dimostrato la sua disponibilità ad aiutare chi si trova in difficoltà. Fa strano credere che all’iniziosua carriera, la queen di Mediaset abbia incontrato molti ostacoli per il suo modo inedito di fare televisione. Secondo gli autori è troppo concentrata sul lato umano dei ...