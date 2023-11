Marchisio | ‘non nascondo più psoriasi | testimonial campagna per aiutare altri’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 novembre 2023) L’ex calciatore e ambassador iniziativa sensibilizzazione Ucb, ‘mia responsabilità far conoscere patologia’ “La decisione di diventare ambassador della‘Metti lafuorigioco’ è frutto di un percorso e della volontà di non nascondermi. Devo quindi ringraziare tutte quelle persone che mi chiedevano cosa fossero i segni che ho sulle gambe. All’inizio questa domanda mi metteva in difficoltà, poi, col tempo ho capito come affrontare la malattia e anche la curiosità delle persone. L’ho fatto non nascondendomi, parlandone e cercando di dare corrette informazioni: questo mi ha fatto stare meglio”. Lo ha detto Claudio, ex calciatore, paziente edelladi sensibilizzazione di Ucb Pharma, all’evento milanese organizzato a 7 mesi dall’avvio dell’iniziativa per ...