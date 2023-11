Mamma infanticida | il tremendo precedente con l’infermiera | “Cosa gli faceva”

Leggi su thesocialpost

Monia BortolottiMonia Bortolotti, accusata di duplice infanticidio, e ilshock. Non ha risposto alle domande del gip all'udienza di questa mattina, 7 novembre, la ventisettenne di Pedrengo, in provincia di Bergamo, che avrebbe ucciso i suoi due figli: Mattia, 58 giorni, e Alice, 4 mesi. Dato il suo stato mentale, la donna si trova ricoverata in ospedale. Un anno fa, il 25 ottobre, la morte di Mattia, che ha seguito di un anno quello di Alice. Per entrambi si era pensato a un incidente, rispettivamente un'asfissia e una morte in culla. Ma la segnalazione di un'infermiera dopo il primo ricovero di Mattia, a settembre 2022, aveva allertato medici e psichiatri. A nulla è valsa la richiesta di sorveglianza familiare.