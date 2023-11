Maltempo in Toscana | sale numero delle vittime | ottavo corpo trovato in un vivaio a Prato

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 7 novembre 2023) L'anziano disperso aa seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso è stato risenza vita. Si è appreso che ildell'uomo, di 84 anni, è stato rinvenuto in unsituato lungo un canale in cui confluiscono le acque del torrente Bardena, che era straripato giovedì scorso nella frazione di Figline, dove l'anziano risiedeva. Si sospetta che la vittima fosse in auto quando è stata travolta dalla forza improvvisa del fiume, che ha riversato acqua e detriti nelle strade circostanti. Ledell'alluvione salgono quindi a otto.