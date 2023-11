Malore fatale | Francesco muore a soli 10 anni | il sintomo era insospettabile

Leggi su tvzap

(Di martedì 7 novembre 2023) – Soltanto gli esami di laboratorio fatti all’ospedale di Padova potranno chiarire come è morto, il bambino di 10di Valle San Floriano, frazione di Marostica, deceduto qualche giorno fa per un’infezione fulminante. Il piccolo si era sentito male a scuola. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Incidente d’auto per il figlio vip: diversi i feriti Leggi anche: Tragico incidente in Italia, scontro frontale tra auto e motoDal Moro10: ileraNon si danno pace parenti, amici e conoscenti del piccolo, ucciso ad appena 10da un’infezione fulminante. Al momento le cause ...