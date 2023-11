“Ma una doccia ogni tanto?” Morgan | la frecciata al collega cantante e subito le critiche

(Di martedì 7 novembre 2023) “Ma una?“. Con questa battutaccia all’indirizzo di un popolare cantautore italianoè tornato a far discutere. Il musicista ci ha ormai abituato alle sue uscite sferzanti, alle polemiche e a veri e propri casi mediatici come quando pochi giorni fa se l’è presa con il pezzo cantato da Annalisa “Bellissima“. Il giudice di X Factor,dopo l’esibizione di Matteo Alieno, della squadra di Ambra, ha tuonato: “Tu potresti cantare di tutto, invece hai cantato un pezzo che io manco conosco, che mi sembra di una banalità incredibile. “Non mi sembra niente di che, dal punto di vista armonico non esiste. Lui potrebbe fare ‘La donna cannone’ di De Gregori, che è sto pezzo? Io vivo fuori dal mondo, sono vecchio, sono già morto, sono morto da secoli. Tu sei talmente bravo che hai dato ...

"Calcutta, fatti!": gelo in Rai, chi umilia il cantante

Quante volte alla settimana dovremmo fare la doccia Meno di ... Vogue Italia

Vasca da bagno con doccia combinata: tutti i vantaggi Gruppo MADE

Dopo aver presentato ieri alla Camera una ricerca sul caro studi, oggi è arrivata la doccia fredda per gli universitari che hanno protestato in tenda davanti agli atenei italiani. (ANSA) ...Calcutta si è esibito sul tetto di Via Asiago per Rai Radio 2 e il video del concerto è presto rimbalzato sui social. Ad attirare l’attenzione dei curiosi è stato però un commento del collega del ...