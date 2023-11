Luoghi celesti | terreni e ultraterreni a Palazzo della Corgna – 12 nov 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023) “A proposito di, terrestri e ultra”: un evento per riscoprire e valorizzare il territorio antico di Castiglione Castiglione del Lago, 7 novembre– Riscoprire e valorizzare il territorio antico di Castiglione del Lago. l’Associazione Acqua, CoopCulture e Archeo Trasimeno presentano per domenica 12 novembre un evento organizzato dall’associazione HUmbria²O, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. “A proposito die ultra” è il titolo dell’iniziativa gratuita che ha come sottotitolo “Comete e meteore, tra scienza e immaginario popolare”, pensato in occasioneriapertura ...