L’Ue sulla scia italiana | compagnie aeree nel mirino | aperta un’indagine

Leggi su quifinanza

(Di martedì 7 novembre 2023) Il comportamento delleè sempre più sotto la lente d’ingrandimento. Si moltiplicano le discussioni politiche in merito, per la gioia dei consumatori, che da anni lamentano le strategie attuate, a loro discapito. Da Bruxelles ha iniziosull’aumento delle tariffeavviato in tutt’Europa. Nel corso dell’estate sono state evidenziate maggiorazioni fino al 30%, garantendo profitti straordinari per i vettori. In Italia, intanto, si registra un certo entusiasmo: “Europa si muoverotta indicata da noi”. Ue, indagine caro voli Ad annunciare l’indagine che Bruxelles intende condurre sul caro voli, è stata Adina Valean, commissaria Ue ai Trasporti. Intervistata dal Financial Times, ha svelato come l’intenzione sia quella di ottenere una spiegazione dettagliata del processo ...