Ludovico Tersigni chi è la fidanzata | curiosità e vita privata dell’attore di Skam

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 novembre 2023): al fiancoci sarebbe ancora unadopo gli avvistamenti insieme ad una ragazza mora nella capitale?, chi è la? Il 28enne sarà tra gli ospiti di Boomerissima, in onda stasera su Raidue, dove farà parte della squadra dei Millenials con Pierpaolo Spollon, Cristina Chiabotto e Giulia De Lellis. Classe 1995,nato a Roma e nipote di Diego “Zoro” Bianchi ha sempre vissuto a Nettuno, ed ha conseguito la maturità classica al Liceo Chris Cappell College di Anzio. Sin da bambino si è avvicinato al mondo dello spettacolo, dapprima con i musical, per poi studiare in compagnie teatrali amatoriali e frequentando vari corsi di teatro. Nel 2014 esordisce al cinema nel film Arance & ...