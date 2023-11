Lombardia | Maione | ' 5 mln a imprese plastica e tessile per riduzione e riciclo rifiuti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Regionedestinerà 5 milioni di euro alle piccole e mediedelle filiere dellae delper lae la gestione dei. Lo ha annunciato questa mattina a Rimini l'assessore regionale lombardo all'Ambiente e Clima Giorgioin occasione dell'inaugurazione di Ecomondo, fiera di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. Il provvedimento sarà presentato lunedì in occasione della giunta regionale. "La- ha dichiarato- è modello europeo nella gestione deie il nostro sistema economico sta facendo grandi investimenti in questo senso. Vogliamo migliorare ...