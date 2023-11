Lo ha confidato alla cerchia più intima | terremoto-Ferrari | addio Leclerc?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Di questi tempi non è facile essere Charles. Quanto accaduto in Brasile potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso e mettere a rischio il futuro del pilota monegasco in. Sebbene sia cresciuto con il sogno di vincere il Mondiale correndo per la scuderia di Maranello, presto arriverà la resa dei conti per: il contratto è in scadenza nel 2024 e deve decidersi se legarsi ancora a lungoo se andare a ricercare altrove una macchina che lo metta in condizione di competere per il Mondiale. In Brasile il monegasco non è neanche riuscito a partire, finendo fuori pista nel corso del giro di formazione: secondo le ultime ricostruzioni, la causa sarebbe da ascrivere a un principio dirme sul motore che avrebbe fatto scattare il sistema di ...