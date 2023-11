LIVE Milan-PSG 2-1 | Champions League calcio in DIRETTA | sinistro di Mbappé | salva Maignan!

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Leao prova il contropiede ma scivola dopo 30 metri. 72?di, respinge Maignan con i piedi. 70? PSG che si porta completamente in avanti. 68? Ammonito Musah, era diffidato salta il prossimo turno. 66? Fuori Lucas Hernandez, dentro Mukiele nel PSG. 64? Theo Hernandez di punizione chiama all’intervento Donnarumma. 62? Fino a questo momento, prestazione maestosa di Loftus-Cheek. 60? Apparentemente spentoper questa prima ora di partita. 58? Fuori Kolo Muani, Ugarte e Vitinha, dentro Lee Kang in, Fabian Ruiz e Ramos nel PSG. 56? Pronti cambi per il PSG. 54? Giallo per Lucas Hernandez, atterrato Loftus Cheek. 52? Canta San Siro per incitare la squadra rossonera. 50?che sembra essere partito meglio in questo secondo ...