LIVE Milan-PSG 1-1 | Champions League calcio in DIRETTA | traversa di Dembélé!

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Giroud in contropiede con il sinistro manda sull’esterno della rete. 27?di Dembélé con un destro da fuori area. 25? Errore di Mbappé davanti a Maignan. 23? Giallo per Vitinha, fallo su Calabria. 21?che prova la pressione alta, ma il PSG gioca sulle fasce laterali. 19? Destro di Hakimi che sfiora il secondo palo. 17? PSG in fase offensiva, baricentro alto. 15? Maignan in uscita anticipa Mbappé. 13? Goooooooooooool, Leao, si sblocca il, rovesciata di Leao spettacolare,-PSG 1-1. 11? Musah a rimorchio con il destro, ancora centrale il pallone. Para Donnarumma. 9? Gol di Skriniar, l’ex Inter segna di testa in tuffo dopo un corner,-PSG 0-1. 7? Destro di Mbappé, para Maignan il tiro centrale. ...