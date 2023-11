LIVE Milan-PSG 1-1 | Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il21.48che affronta la partita con la cattiveria giusta ma subisce per prima la rete, reazione decisa con il pari spettacolare di Leao. Match sostanzialmente equilibrato. A tra poco per il46? Finisce il primo tempo,-PSG 1-1. 45? Destro di Hakimi che finisce sul fondo. 43? Giallo per Ugarte, fallo tattico su Musah. 41? Pulisic con il destro manda sulla parte esterna della rete, stop non perfetto del giocatore. 39? Errore di Vitinha per Kolo Muani, pallone che finisce sulle mani di Maignan. 37? Leao con il destro manda sull’esterno della rete da buona posizione. 35? Grande intervento di Theo Hernandez su Dembélé. 33? Grande prestazione fino ...