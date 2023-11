LIVE Milan-PSG 0-1 | Champions League calcio in DIRETTA | l’ex Inter Skriniar sblocca la partita!

(Di martedì 7 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Musah a rimorchio con il destro, ancora centrale il pallone. Para Donnarumma. 9? Gol disegna di testa in tuffo dopo un corner,-PSG 0-1. 7? Destro di Mbappé, para Maignan il tiro centrale. Ritmi altissimi in campo. 5? Leao se ne va sulla sinistra e serve Loftus-Cheek che di piatto manda alto sopra la traversa. 3? Destro di Leao da fuori area, para tranquillamente Donnarumma. 1? Inizia la20.55 Ingresso dei giocatori in campo, inno dellain corso. 20.50 Dopo aver vinto solo due dei primi 20 sfide con squadre italiane tra tutte le competizioni (9 pareggi, 9 sconfitte), il Paris Saint-Germain ha vinto tutti gli ultimi quattro partite contro ...

Le formazioni ufficiali di- Psg (alle 21)(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli PSG (4 -...

Diretta Milan-Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Milan-Psg 0-1 LIVE: la sblocca Skriniar Sky Sport

Ecco gli aggiornamenti in diretta sulle partite della 4ª giornata della fase a gironi, con la Juve spettatrice ed in campo le quattro italiane Milan, Lazio ... Inter The post Risultati Champions ...Web scatenato per la contestazione al portiere dei francesi, che torna per la prima volta a San Siro da ex ...