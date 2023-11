LIVE Milan-Psg 0-0 | occasione per Loftus-Cheek | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 novembre 2023) 2023-11-07 22:03:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Ilaffronta il Paris Saint-Germain nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-24: non si tratta di un’ultima chiamata per i rossoneri, che anche in caso di sconfitta conserverebbero delle speranze di secondo posto, ma poco ci manca. Un occhio particolare all’altra gara del girone, fra Borussia Dortmund e Newcastle, dalla quale è uscita vincitrice la squadra giallonera: ora per ilsi fa dura, ma in caso di sconfitta la seconda piazza disterebbe ben 5 punti, da recuperare nell’arco di due partite. Chiaro che non dipenderebbe più dal Diavolo… Gli uomini di Pioli, ancora a secco nell’attuale torneo dopo 270? di gioco, hanno perso tre delle ultime quattro partite trovando il gol soltanto in quella pareggiata, a Napoli. Di contro, i francesi ...