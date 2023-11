LIVE Lazio-Feyenoord sull'1-0 | gol numero 200 per Immobile | sostituito da Sarri

All'Olimpico, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 trae Feyenoord: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico,e Feyenoord si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.- Feyenoord 1 - 0: sintesi e moviola 7 Lachiede un ...

Diretta Lazio-Feyenoord 1-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

ROMA - Un gol per portare la Lazio in vantaggio dopo un bel primo tempo giocato contro il Feyenoord. Non una rete qualunque: sono 200 per Ciro Immobile con la maglia biancoceleste. Record storico ...45'+5' Termina il primo tempo. Lazio avanti con Immobile. 45'+4' Vecino sfiora il raddoppio! Il centrocampista stacca di testa sul primo palo, ma la sua conclusione è deviato dal difensore sopra la ...