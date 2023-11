LIVE Fognini-Seyboth Wild | ATP Metz 2023 in DIRETTA | rivincita della Finale di Genova! Si parte tra 30?

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro di primo turno dell’ATP 250 ditra Fabioe Thiago. Il ligure gioca grazie a un invito dadegli organizzatori, la sua classifica (147) lo costringe a dedicarsi al circuito challenger per cercare di chiudere nei 110, e regalarsi ancora un Australian Open in tabellone. L’impresa sarà quasi impossibile, considerando che per entrare nei pressi di quella zona gli servirebbero circa 150 punti da qui alla chiusurastagione, un vero e proprio miracolo. Il tabellone lo mette di fronte a, un avversario che ...