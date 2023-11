LIVE Fognini-Seyboth Wild 7-6 | 6-68-9 | ATP Metz 2023 in DIRETTA | set rocambolesco | di nuovo tiebreak!

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-8. Servizio e dritto sulla riga. 8-8 Sbaglia il dritto in rete, quanti errori! 8-7. Regalo con il rovescio dopo il servizio. 7-7 Regalo dicol dritto. 7-6 Regalo dicol dritto. 6-6 Spinge col dritto, non resta in campo il rovescio di. 6-5. Servizio e dritto!! 5-5 In rete la smorzata, confermo. 5-4. Regalo di rovescio del brasiliano. 4-4 Prima vincente. 4-3. Smorzata neanche a rete di. 3-3 Doppio fallo (13). 3-2 Splendido inside in ...