LIVE Conegliano-Beveren 0-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | turnover per le Pantere!

(Di martedì 7 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:29risponde con: Piani, Gennari, De Kruijf, Lanier, Squarcini, Bugg e De Gennaro. 20:26 Questo il sestetto del: Koulberg, Vos, Cos, Stragier, Overwater, Krenicky, e Debouck 20:23 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per l’inizio del match! 20:20 Quello di stasera sarà il primo scontro diretto ufficiale tra queste due formazioni, la storia in ambito continentale delè infatti ben più recente rispetto a quella delle Pantere. 20:17 L’Asterix Avo, sulla carta formazione inferiore, si sta comunque mettendo ben in luce nel Campionato belga, nel quale occupa la prima posizione con 4 successi su 4 match giocati. 20:14 Inizio di stagione da sogno per Wolosz e compagne: vittoria in ...