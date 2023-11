Libri | esce ‘Bingo | amore e fantasia’ | storie di amicizia e solidarietà nate nelle sale

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) –, ricordi, incontri, testimonianze, ma soprattutto emozioni fissate sulle pagine.è un libro scritto a più voci, un progetto editoriale ideato da Codere – multinazionale che opera nel settore del gioco legale – e che ha preso forma durante il lungo lockdown che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid, ha tenuto chiuse lebingo in tutto il Paese dall’8 marzo al 15 giugno 2020 e dal 26 ottobre dello stesso anno al giugno 2021, per un totale di 330 giorni in due anni. Le macchine ferme, le estrattrici bloccate, levuote e i punti di ristoro inattivi sono stati per tanto tempo il paradigma di una brusca e traumatica interruzione di momenti di svago, rapporti die socialità. ...