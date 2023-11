L’ex Napoli consiglia Garcia | “Farei giocare lui titolare in Champions”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 novembre 2023)calciatore dellancia un consiglio a Rudi: ecco chi farebbedal primo minuto nel match diLeague contro l’Union Berlino. Manca sempre meno alla gara diLeague che vedrà impegnato ilallo stadio Diego Armando Maradona contro i tedeschi dell’Union Berlino. La prima giornata di ritorno della fase a gironi si giocherà domani alle ore 18:45, mentre in serata si affronteranno Real Madrid e Braga per delineare la classifica del Gruppo C. Attualmente ilè al secondo posto a quota 6 punti a -3 dal Real capolista e +3 dal Braga terzo. In caso di vittoria contro l’Union Berlino, i partenopei salirebbero a 9 punti, mettendosi a +6 dal Braga che sarebbe chiamato all’impresa al Santiago Bernabeu. Ecco ...