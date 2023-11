Letizia Petris lascia tutti di stucco | accade di notte!

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 7 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande Fratello,senza parole: il gesto della gieffina. Cos’ha dichiarato subito dopo la puntata su Paolo Masella GF: LE PAROLE DIE LA REAZIONE DI PAOLO MASELLA- Nella scorsa notte Paolo ha detto: “Quello che voglio io è sì quella luce ma tu non ce l’hai adesso perché quella luce, deve essere un mio merito. Questo volevo dire, io spero di poter vedere quella luce per un mio merito. Lo dovevo dire per forza, anche se sapevo che tu non volevi. ...