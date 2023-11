Le previsioni meteo per mercoledì 8 novembre 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 novembre 2023) Roma Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +10°C e +18°C. Lazio Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo qualche pioggia al mattino al confine con la Campania. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. NAZIONALE AL NORD Giornata stabile e asciutta sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, ma con nebbie e foschie in Pianura Padana, specie lungo il corso del Po. In serata non sono attese variazioni. Nuvolosità in aumento nella notte al Nord-Ovest con possibili piogge isolate sulla Liguria. AL CENTRO Tempo stabile al mattino con ...