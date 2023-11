Le domande più frequenti che gli automobilisti fanno all’Intelligenza Artificiale

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 7 novembre 2023) Sono sempre di più i dubbi quotidiani che perseguitano milioni diitaliani, tra nuove misure del traffico, restrizioni alla guida in alcune città e soprattutto la spesso difficile impresa di trovare un parcheggio. Tuttavia, grazie al rapido avanzamento della tecnologia, sta diventando sempre più comune tra i conducenti utilizzare l’Intelligenzaper risolvere i dubbi che sorgono durante la guida. Secondo i dati forniti da Parclick.it, i temi che generano un maggior numero di ricerche nelle diverse piattaforme di Intelligenzasono le norme del traffico, la sicurezza stradale, la manutenzione del veicolo, la guida in condizioni specifiche e le licenze o le pratiche legate alla guida. Un’altra situazione che genera molta incertezza tra gliè il parcheggio. In questo ...