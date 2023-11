Lazio | Immobile e il record dei 200 gol | tutti i numeri nel dettaglio

(Di martedì 7 novembre 2023) ROMA - Un gol per portare lain vantaggio dopo un bel primo tempo giocato contro il Feyenoord. Non una rete qualunque: sono 200 per Cirocon la maglia biancoceleste .storico ...

ROMA - Un gol per portare lain vantaggio dopo un bel primo tempo giocato contro il Feyenoord. Non una rete qualunque: sono 200 per Cirocon la maglia biancoceleste . Record storico centrato all'Olimpico con una ...

LIVE Lazio-Feyenoord 1-0: Immobile gol, fuori Kamada e dentro Guendouzi La Gazzetta dello Sport

IMMOBILE LANCIA LA LAZIO IN CHAMPIONS: 200 GOL IN BIANCOCELESTE - Sportmediaset Sport Mediaset

La Lazio conduce per 1-0 sul Feyenoord alla fine del primo tempo del match valido per la quarta giornata del gruppo E di Champions League, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A ...Nell'intervallo di Lazio-Feyenoord, dallo studio di SkySport, Billy Costacurta ha commentato la rete di Ciro Immobile che ha sbloccato la gara all'Olimpico regalando il momentaneo vantaggio alla ...