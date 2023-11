Lazio-Feyenoord | tifosi olandesi a Roma nonostante il divieto | “Ciao | eccoci di nuovo qui”

(Di martedì 7 novembre 2023)ildi trasferta imposto aidelper la partita dicontro la, da questa mattina gruppi di supportersi trovano in giro per la Capitale, prendendosi beffa delle autorità italiane. Sull’account Instagramfans idella squadra di Rotterdam stanno testimoniando i loro spostamenti nel centro storico, con tanto di foto al Colosseo con didascalia: “diqui…”. Come è noto, nel 2015 idelmisero a ferro e fuoco la città per la partita di Europa League contro la, danneggiando anche la Barcaccia. Per questo motivo, le Forze dell’Ordine ...

